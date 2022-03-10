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İstanbul Film Festivali’nde folklorik korku kol geziyor: “Mayınlı bölge: Folk Horror”

10 Mart 2022 15:52

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı, alışılmadık, öncü, bazen zorlayıcı, sivri, bazen deneysel filmlerden oluşan Mayınlı Bölge bölümü bu yıl MUBI’nin Tema Sponsorluğu’nda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Zalava / Arsalan Amiri

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Tumbbad / Rahi Anil Barve, Adesh Prasad

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Post Mortem / Péter Bergendy

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Kandisha / Alexandre Bustillo, Julien Maury

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Kurt İni / La Casa Lobo / The Wolf House / Joaquín Cociña, Cristóbal León

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Leák / Mystics in Bali / H. Tjut Djalil

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Hagazussa: Kafirin Laneti / Hagazussa: Der Hexenfluch / Hagazussa: A Heathen's Curse / Lukas Feigelfeld

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Ziyafet / The Feast / Lee Haven Jones

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Saloum / Jean Luc Herbulot

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Büyü Öyküleri / Juju Stories / Abba Makama, C.J. ‘Fiery’ Obasi, Michael Omonua

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Ich-Chi / Kostas Marsan

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Sirke Banyosu / Vinegar Baths / Amanda Nell Eu

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Sığır Yetiştirmek Daha Kolay / Lagi Senang Jaga Sekandang Lembu / It’s Easier to Raise Cattle / Amanda Nell Eu

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* Bizim Gibi Hayalet / Ghost Like Us / Riar Rizaldi

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* Başka Yer / Thyland / Elsewhere / Vibeke Bryld * İo Adası / Iodo / Io Island / Kim Ki-young

İstanbul Film Festivalifolklorik korkuMayınlı bölge: Folk Horror
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