İstanbul Film Festivali’nde folklorik korku kol geziyor: “Mayınlı bölge: Folk Horror”
10 Mart 2022 15:52
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin tarzı, yaklaşımı, tekniği ya da anlatımı farklı, alışılmadık, öncü, bazen zorlayıcı, sivri, bazen deneysel filmlerden oluşan Mayınlı Bölge bölümü bu yıl MUBI’nin Tema Sponsorluğu’nda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
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Zalava / Arsalan Amiri
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Tumbbad / Rahi Anil Barve, Adesh Prasad
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Post Mortem / Péter Bergendy
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Kandisha / Alexandre Bustillo, Julien Maury
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Kurt İni / La Casa Lobo / The Wolf House / Joaquín Cociña, Cristóbal León
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Leák / Mystics in Bali / H. Tjut Djalil
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Hagazussa: Kafirin Laneti / Hagazussa: Der Hexenfluch / Hagazussa: A Heathen's Curse / Lukas Feigelfeld