İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi
İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan müsilaj (deniz salyası) havadan görüntülendi. Müsilaj öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
15 Haziran 2021 09:55
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Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı.
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İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj havadan görüntülendi.
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Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyası Maltepe sahilleri boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü.
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İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafının tamamen salya ile kaplandı.
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Müsilaj öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.
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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi
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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi
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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi
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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi
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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi
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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi
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