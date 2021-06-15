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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi

İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan müsilaj (deniz salyası) havadan görüntülendi. Müsilaj öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

15 Haziran 2021 09:55

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Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı.

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İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj havadan görüntülendi.

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Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyası Maltepe sahilleri boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü.

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İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafının tamamen salya ile kaplandı.

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Müsilaj öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor.

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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi

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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi

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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi

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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi

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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi

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İstanbul’daki müsilaj havadan görüntülendi

MüsilajDeniz salyasıİstanbulhavadan görüntüAnadolu yakası
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