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İstanbul’da lodos etkili oluyor: Silivri sahili sular altında kaldı

29 Kasım 2021 15:33

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İstanbul’da lodos etkili oluyor: Silivri sahili sular altında kaldı

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Silivri'de etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgaların da etkisiyle Silivri Sahili Eski Festival Alanı mevkinde bulunan yürüyüş yolu sular altında kaldı.

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Silivri'de şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Lodosun etkisiyle dev dalgalar oluşurken, dalgaların etkisiyle yürüyüş yolu da deniz analarıyla doldu.

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. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerin halatları ise şiddetli lodos nedeniyle koptu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerin güvertelerinin içi sularla doldu.

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