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İstanbul’da kar etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı

12 Mart 2022 14:18

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İstanbul’da kar etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı

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İstanbul'da bugün de erken saatlerden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası ilçelerinden Maltepe’de E-5 karayolu ve çevresinde lapa lapa kar yağdı. Yağan kar ile birlikte sis oluşumu da gözlendi. Şiddetli yağan kar, sürücülerin görüş mesafesini düşürmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul etkili kar yağışına teslim oldu. İstanbul’da etkili olan kar yağışı Maltepe E-5 kara yolu üzerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağan kar, sise neden oldu.

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Bir anda başlayan kar yağışı sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler karla birlikte oluşan sisli havada iletmekte zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesiyle Maltepe E-5 üzerinde İstanbul ve Ankara yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, etkili olan sis ve kar yağışından olumsuz etkilendi.

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