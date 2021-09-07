İstanbul’da bulunan 5 Bizans Ayazması’ndan biri Sultanahmet'teki bu binanın altında
07 Eylül 2021 10:31
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|İstanbul’da bulunan 5 Bizans Ayazması’ndan biri Sultanahmet'teki bu binanın altında
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Fatih’te bulunan üç katlı bu binanın bodrum katında Bizans Dönemi’nden kalma taban mozaikleri ve İstanbul’da bilinen 5 Bizans Ayazması’ndan biri yer alıyor. Ayazmanın duvarında Hz. Meryem’in yüzünün yarısı tahrip edilmiş silüeti ise dikkat çekiyor. Önceden halıcı olarak kullanılan binanın bodrum katındaki kapısı, Büyük Saray’dan kalma taban mozaiklerine açılırken, yer altında kalan kısmı sarayın bir kilisesine açılıyor.
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İçerisindeki suyun da Hristiyanlık inancına göre hala kutsal olduğuna inanılıyor. Öte yandan tarihi yapıda Osmanlı Dönemi’nden kalma kalıntılar da görülüyor.
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Bizantolog Mehmet Hakan Ersoy, “Buranın keşif olayı aslında şöyle oldu. Bu bina yapılmadan önce buranın kazı çalışmaları esnasında ufak tefek bazı tarihi eserlere rastlanılmış. Bu da ilgi uyandırıyor. Daha sonrasında hassas bir çalışmaya girişiyor ekipler ve yaklaşık iki sene boyunca bu hassas çalışmanın akabinde üst katta gördüğümüz Erken Bizans taban mozaiklerine ulaşıyorlar.
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Bu taban mozaikleri Opus Tessellatum biçimde yapılmış olup, küçük küçük mozaikler halinde döşenmiştir. Daha sonra yine aynı hassasiyet içinde bulunduğumuz bu yapı keşfedilene kadar devam ediyor. En son buraya geldiklerinde bu tonozlu yapıyı buluyorlar. O zaman içi toprakta dolu ve temizlenmesi baya güç” dedi.
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Burayı koruyan bina sahibine teşekkür eden Ersoy, “Burayı da zamanla ve hassas bir çalışmayla temizlemeye devam ettiklerinde görmüş olduğunuz bazı önemli bulgular keşfediyorlar. Daha sonrasında kemere denk geliyorlar. Kemerin akabinde de oradan bir su çıktığını görüyorlar. Bu su çıkınca da ayazma olduğu ortaya çıkıyor. Arkasında da çok güzel bir Meryem Ana Freskosu bulunuyor.
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Ayazmanın içerisindeki suya şebeke suyunun karışmış olabileceğini söyleyen Gönüllü Bizantolog Faruk Emrah Dervişoğlu, “İstanbul’da bulunan dört ya da beş ayazmadan biridir. Bunun için önem arz etmektedir ve Bizans Ayazması’dır. Hristiyanlık aleminde hala gelen papazlar buranın kutsal olduğuna inanıyor.
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Ama biz bunun günümüzde bu kadar saf kalmadığını inanıyoruz. Şebeke veya kanalizasyon suyunun temas etme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden içilebilir bir durumda olduğuna inanmıyoruz. Zamanın da bir papazın buraya getirildiği ve suyun kutsal olduğuna, pis olmadığına inanarak bu suyu içtiği biliniyor. Bir dönem insanlar giriyordu ama şu an ziyarete kapalı” şeklinde konuştu. (İHA)