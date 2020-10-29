İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda, Atatürk hologramı vatandaşlarla buluştu.
29 Ekim 2020 21:01
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Belediye, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramını kentin farklı noktalarına yansıttı.
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Ayrıca, Haliç Kongre Merkezi’nde 'Cumhuriyet Atatürk'tür' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Nutuk okundu.
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