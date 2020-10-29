T24 LogoT24 Logo

İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda, Atatürk hologramı vatandaşlarla buluştu.

29 Ekim 2020 21:01

117

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Belediye, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramını kentin farklı noktalarına yansıttı.

217

Ayrıca, Haliç Kongre Merkezi’nde 'Cumhuriyet Atatürk'tür' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Nutuk okundu.​

317

417

517

617

717

817

917

1017

1117

1217

1317

1417

1517

1617

1717

ETİKETLER

ibbatatürkhologram29 ekim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24