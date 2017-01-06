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İstanbul beyaza büründü

06 Ocak 2017 23:14

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Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi.

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Sokakları bembeyaz olan İstanbul'dan fotoğraflar...

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