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İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre haziran ayında yüzde 10,6 olarak kaydedilen işsizlik, temmuzda yüzde 12'ye yükselirken, işsiz sayısıda 3 milyon 902 bin kişiye çıktı.

10 Eylül 2021 10:44

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İşsizlik oranlarıyla ilgili bazı ekonomist yorumları şöyle:

26

İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?

36

İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?

46

İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?

56

İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?

66

İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?

İşsizliktemmuzhaziranTÜİKekonomist
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