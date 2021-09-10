İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre haziran ayında yüzde 10,6 olarak kaydedilen işsizlik, temmuzda yüzde 12'ye yükselirken, işsiz sayısıda 3 milyon 902 bin kişiye çıktı.
10 Eylül 2021 10:44
16
İşsizlik oranlarıyla ilgili bazı ekonomist yorumları şöyle:
26
İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?
36
İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?
46
İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?
56
İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?
66
İşsizlik temmuzda yüzde 12 oldu; ekonomistler ne dedi?