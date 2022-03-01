T24 LogoT24 Logo

IŞİD operasyonunda kapısı açılmayan eve 'zırhlı araç' ile müdahale

01 Mart 2022 09:32

15

Adana’da IŞİDe yönelik şafak operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir eve zırhlı araçla kapısı kırılarak girildi

25

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de IŞİD bünyesinde faaliyetlere katılıp, Adana'ya gelerek buraya yerleşen yabancı uyruklu 3 kişiyi tespit etti

35

Özel harekat polisleri, koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir evin demir kapısını, zırhlı araç ile vurarak kırdı.

45

Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

55

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. (DHA)

IŞİDoperasyonkapısı açılmayanevzırhlıaraçmüdahale
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24