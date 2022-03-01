IŞİD operasyonunda kapısı açılmayan eve 'zırhlı araç' ile müdahale
01 Mart 2022 09:32
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Adana’da IŞİDe yönelik şafak operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir eve zırhlı araçla kapısı kırılarak girildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de IŞİD bünyesinde faaliyetlere katılıp, Adana'ya gelerek buraya yerleşen yabancı uyruklu 3 kişiyi tespit etti
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Özel harekat polisleri, koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir evin demir kapısını, zırhlı araç ile vurarak kırdı.
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Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.
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Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. (DHA)
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