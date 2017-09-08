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Irma Kasırgası'nın ardında bıraktığı yıkımın fotoğrafları

08 Eylül 2017 15:53

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Porto Riko'da nüfusun büyük kısmının elektriğe erişimi kesilmiş durumda.Dominik Cumhuriyeti'nde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşım tamamen kesilmiş durumda.Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerlerken ardında da büyük bir yıkım bırakıyor. Küba, Bahamalar ve Forida'ya doğru yol alan Irma, geçtiği bölgelerede elektrik iletim hatlarını tamamen kullanılmaz hale getiriyor, sellere yol açıyor ve evleri yıkıyor. Kasırgadan en çok etkilenen yerlerden birisi olan Barbuda'nın Başbakanı Gaston Browne, yerleşim yerlerindeki hasar oranının yüzde 95 olduğunu söyledi ve nüfusun yüzde 60'ının evsiz kaldığını ifade etti. Karayipler'de Antigua, Anguilla, Virgin Ardaları St Barts ve St Martin üzerinden geçip büyük bir yıkım yaratan Irma Kasırgası şu ana kadar 14 kişinin ölümüne yol açtı.

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St Martin Adası'nın sokakları tamamen sel suları altında kalmış durumda.

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St Martin Adası'ndaki en dayanıklı binalar dahi büyük hasar gördü ve adanın havalimanı kullanılamaz hale geldi.

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St Martin'deki lüks oteller, Kasırga nedeniyle tamamiyle tahliye edildi.Telif hakkıCHAMOISEAU/AFP/GETTY IMAGES Image caption St Martin'deki lüks oteller, Kasırga nedeniyle tamamiyle tahliye edildi.

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Her ne kadar Dominik Cumhuriyeti Irma Kasırgası'nın merkezine denk gelmese de, aşırı yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı.

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Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet halkı sel ihtimaline karşı uyarmıştı.

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Dominik Cumhuriyeti'nde birçok yerleşim yerine erişim sağlanamıyor.

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Irma'nın geçip gitmesini sığınaklarda bekleyen St Martin Adası sakinleri, kasırga sonrasında büyük bir yıkımla karşılaştılar.

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Adadaki yerleşim yerlerinin yüzde 95'inde hasar olduğu açıklandı.

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Porto Riko'daki hastaneler acil durum jeneratörlerini devreye sokmak zorunda kaldı.

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Guadalupe Adası da Irma'dan etkilendi.

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St Eustatius Adası'nda da büyük bir yıkım yaşandı.

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Sular altındaki bu caddeler St Martin Adası'nın kuzeyinde.

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