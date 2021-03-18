İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran evlendi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile bir sürdir birlikte olduğu Gözde Doyran evlendi.
18 Mart 2021 13:50
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Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran hayatlarını birleştirdi.
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Four Seasons Hotel Bosphorus'taki nikahta, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yaptı.
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Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı.
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Çift nikah fotoğraflarının bazılarını sosyal medyadan da yayınladı.
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25 yaşındaki Kahveci geçtiğimiz ocak ayında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bedelle transfer olmuştu.