İrem Derici: Evlilik para tuzağı
12 Ekim 2020 14:50
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İrem Derici: Evlilik para tuzağı | İrem Derici, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
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Şarkıcı, "Sevgilin ünlü ve zengin mi olmalı?" sorusuna, "Hayır, andaval olması yeterli" diye yanıt verdi.
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Derici, "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna ise "Çünkü evlilik para tuzağı" dedi.
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"Seninle düet yapmak isteyen bir ünlüyü reddettin mi?" sorusuna Derici, "Çok ettim. İlk patladığım dönemlerde fırsatçılar kapıya dizilmişti" ifadesini kullandı.
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