İrem Derici: Babam beni desteklemedi
Şarkıcı İrem Derici, babasının şarkıcı olması konusunda kendisini desteklemediğini açıkladı
17 Mayıs 2020 18:04
15
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Spotify'da yayınlanan "Umarım Annem Dinlemez" podcast'inde Tuluğ Özlü'nün sorularını yanıtladı.
25
Derici, şarkıcı olmak istediğinde babası Hulusi Derici’den destek göremediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
35
“Beni zorla bir reklam şirketinde metin yazarı yaptı. Şarkıcı olmamı istemedi. Şarkı yarışmasına katıldığımda vazgeçmeyeceğimi anladı, yardım etti. 'Son 2 yıldır sallantılı bir dönemdeyim.'"
45
"Reklamcı olan babamın projesi olarak devam ettiğim için aklımın bile almayacağı bir yere geldim. Son 2 yıldır sallantılı bir dönemdeyim."
55
"Çünkü şarkılarımı kendim seçiyorum. Babam ‘Direksiyonu bana bırak, eski şaşaalı günlerine dönelim’ diyor. Ama 33 yaşına girdim, bıraksınlar beni artık."
© Tüm hakları saklıdır.