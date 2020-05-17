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İrem Derici: Babam beni desteklemedi

Şarkıcı İrem Derici, babasının şarkıcı olması konusunda kendisini desteklemediğini açıkladı

17 Mayıs 2020 18:04

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, Spotify'da yayınlanan "Umarım Annem Dinlemez" podcast'inde Tuluğ Özlü'nün sorularını yanıtladı.

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Derici, şarkıcı olmak istediğinde babası Hulusi Derici’den destek göremediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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“Beni zorla bir reklam şirketinde metin yazarı yaptı. Şarkıcı olmamı istemedi. Şarkı yarışmasına katıldığımda vazgeçmeyeceğimi anladı, yardım etti. 'Son 2 yıldır sallantılı bir dönemdeyim.'"

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"Reklamcı olan babamın projesi olarak devam ettiğim için aklımın bile almayacağı bir yere geldim. Son 2 yıldır sallantılı bir dönemdeyim."

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"Çünkü şarkılarımı kendim seçiyorum. Babam ‘Direksiyonu bana bırak, eski şaşaalı günlerine dönelim’ diyor. Ama 33 yaşına girdim, bıraksınlar beni artık."

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