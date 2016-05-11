Akrep gibisin kardeşim: Perişan Suriye’nin İran'daki resmidir!
11 Mayıs 2016 21:41
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İran’da yeni bir fotoğraf çektirme modası başladı.
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Suriye bina enkazları görselleri önünde ‘hatıra’ fotoğrafı çektiriliyor.
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Fonda Suriye’de savaştan zarar görmüş bir sokak fotoğrafının önüne geçen İranlılar kameraya poz veriyor.
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İranlılar, bir motosikletin üstüne ellerindeki el bombasını atıyor gibi yaparak savaşın içinden bir sahneyi canlandırmaya çalışıyorlar.
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İran Devrim Muhafızları, bir süredir Suriye rejimi ve Lübnan Hizbullahı ile birlikte muhaliflere karşı savaşıyor.
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Suriye’de 2011 yılında başlayan eylemler zaman içinde iç savaşa dönmüş ve birçok kent hava bombardımanı altında kalmıştı.
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Nazım Hikmet, ‘Akrep Gibisin Kardeşim’ şiirini şu satırlarla bitiriyor:
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“Demeğe De Dilim Varmıyor Ama / Kabahatın Çoğu Senin, Canım Kardeşim!”
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