Ipsos araştırma: Gelişmiş ülkelerdeki çoğunluk, salgın sonrası hızlı bir ekonomik toparlanma olacağını düşünmüyor
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayanların birçoğu, Covid-19 karantina süreci sonlandığında ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasının olası olmadığını düşünüyor. Ipsos araştırma şirketinin yapmış olduğu global çalışmaya katılan 15 ülkenin 10’unda insanların çoğunluğu, Koronavirüs pandemisinden gelen sosyal izolasyon ve karantina süreçleri sona erdiğinde ekonominin hızla toparlanacağına katılmıyor.
20 Nisan 2020 18:28
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Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayanların birçoğu, Covid-19 karantina süreci sonlandığında ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasının olası olmadığını düşünüyor. Ipsos araştırma şirketinin yapmış olduğu global çalışmaya katılan 15 ülkenin 10’unda insanların çoğunluğu, Koronavirüs pandemisinden gelen sosyal izolasyon ve karantina süreçleri sona erdiğinde ekonominin hızla toparlanacağına katılmıyor.
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9 - 12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 29 bin 000 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada; İspanya (yüzde 76), Fransa (yüzde 72), İtalya (yüzde 68), İngiltere (yüzde 67), Rusya ve Japonya (yüzde 64) ve Kanada (yüzde 62) hızlı bir ekonomik toparlanma olacağına katılmayan ülkeler arasında yer alırken; Vietnam (yüzde 80), Çin (yüzde 68) ve Hindistan (yüzde 63) ise hızlı bir iyileşme gerçekleşeceğini düşünüyor.
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Aynı zamanda, bu soruda en fazla görüş ayrılığına düşen ülkelerden birisi ABD. Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (yüzde 49) hızlı bir iyileşmeye katılmıyorken, yüzde 43’ü bunun olacağını düşünüyor.
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Alınan tedbirler açısından, Hindistan (yüzde 56), Brezilya ve Almanya'daki, (yüzde 54) çoğunluk, seyahatle ilgili tüm kısıtlamaların ve kendini izole etme etkilerinin Covid-19'un yayılmasını durdurmayacağını düşünüyor.
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Çin (yüzde 63), Avustralya (yüzde 59), İtalya ve Kanada (yüzde 58), İspanya (yüzde 57), İngiltere ve Vietnam (yüzde 54) ve Fransa (yüzde 51) iyimserliğin arttığı ülkeler olarak görülüyor.
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Önlemlerin pandeminin yayılmasını durdurmayacağını kabul edenlerin sayısında Avustralya’da yüzde 17'lik bir düşüş görürken, Japonya'daki katılımcıların sayısında da 13 puanlık düşüş görülüyor.