iPhone Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki kazananları belli oldu
13 Temmuz 2016 20:40
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Apple, 9 senedir iPhone Photography Awards isimli bir yarışma düzenliyor. Yıl içinde iPhone'larla çekilen fotoğrafları değerlendiren Apple, birinci seçilen fotoğrafı ödüllendiriyor. Bu yıl 139 ülkeden 1000'den fazla fotoğrafın gönderildiği yarışmanın birincisi, Siyuan Niu isimli fotoğrafçının Çin'in Xinjiang şehrinde çektiği fotoğraf oldu. Yarışmada Türk fotoğrafçı Engin Güneysu’nun çalışmaları da yer aldı. İşte yarışmanın en göz alıcı fotoğrafları…