T24 LogoT24 Logo

iPhone Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki kazananları belli oldu

13 Temmuz 2016 20:40

117

Apple, 9 senedir iPhone Photography Awards isimli bir yarışma düzenliyor. Yıl içinde iPhone'larla çekilen fotoğrafları değerlendiren Apple, birinci seçilen fotoğrafı ödüllendiriyor. Bu yıl 139 ülkeden 1000'den fazla fotoğrafın gönderildiği yarışmanın birincisi, Siyuan Niu isimli fotoğrafçının Çin'in Xinjiang şehrinde çektiği fotoğraf oldu. Yarışmada Türk fotoğrafçı Engin Güneysu’nun çalışmaları da yer aldı. İşte yarışmanın en göz alıcı fotoğrafları…

217

317

417

517

617

717

817

917

1017

1117

1217

1317

1417

1517

1617

1717

ETİKETLER

iPhone Fotoğraf YarışmasıiPhoneApple
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24