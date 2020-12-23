İnternette seksle ilgili en çok aranan sorular ve yanıtları
Seks konusunda internet çoğu zaman işe yarıyor. Peki internette en çok aranan cinsellikle ilgili sorular ve yanıtları neler? Mahmure editörleri derledi...
23 Aralık 2020 22:41
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Seks nedir? Seks kısaca cinsel zevk, bedensel birleşme olarak adlandırılabilir. Seks genellikle penetrasyon (birleşme) olarak tanımlansa da pek çok çeşidi olduğunu unutmamak gerekir.
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Seks sırasında neden ağrı/acı olur? Seks asla incitmemeli. Eğer ilişki sırasında ağrı/acı hissediyorsanız bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Seks sırasında ağrının en temel sebebi kuruluk ve yeterince uyarılmamaktır. Sorun bu değilse bu ağrı/acılar başka bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir.
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Seks nasıl hissettirir? Seks, her seferinde size farklı hissettirebilir. Zevk veren hisler cinsel organlarınızla sınırlı kalmaz, tüm vücudunuza yayılırsa orgazm noktasına gelirsiniz. Bu nokta 'zirve' olarak da tanımlanır. Seksin zirvesi orgazmdır. Ancak bu, orgazm olmazsanız zevk alamazsınız demek değildir. Seksten aldığınız his partnerinizle olan iletişiminizden, o gün nasıl bir ruh halinde olduğunuzdan ve daha pek çok etkenden dolayı değişebilir.
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Rüyamda seks yaptığımı nasıl görebilirim? Kendinizi seks rüyası görmeye zorlayamazsınız. Elbette aklınızdaki şeyleri hayal etme eğiliminde olduğunuz için, gün boyu seks düşünürseniz seksi bir rüya görme şansınızı artıracaksınız.
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Nasıl öpüşülür? Bu soru, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok fazla aratılıyor! Nasıl öpüşülür diye merak edenlere; çok basit. Başınızı eğin, gözlerinizi kapatın ve dudaklarınızı birleştirin. Sonrasında ise kendinizi akışa bırakın.
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Seks süresi ne kadar olmalı? Yapılan araştırmalar, ortalama seks süresinin yedi dakika olduğunu söylüyor. Seks tabii ki bu süreden çok daha uzun ya da daha kısa sürebilir. Her şey ikinizin enerjisine, ne kadar hızlı zirveye çıkma eğiliminde olduğuna, çoğu zaman yaşa ve tecrübeye bağlıdır. Ancak şunu sakın unutmayın ki her çiftin ideali kendine özeldir.
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Seks sırasında ne kadar kalori yakılır? Bu, seksin ne kadar sürdüğüne ve ritmine bağlıdır. Uzmanlar bunu basit bir örnekle açıklıyor; yaklaşık 30 dakikalık hareketli bir seks, bir zumba ya da kickboks antremanı kadar kalori yakmanızı sağlayabilir!