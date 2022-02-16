Instagram'dan yeni özellik: Hikayelere beğenme butonu eklenecek
16 Şubat 2022 10:30
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Sosyal medya platformu Instagram, yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.
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Özel Hikaye Beğenileri adıyla duyurulan özellik, bir kullanıcıya DM göndermeden hikayesini beğenebilme imkanı sunuyor. Yeni özellik, bir hikaye aracılığıyla etkileşimi daha az karmaşık hale getirebilir.
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Şimdiye kadar bir hikayeye yanıt verme yalnızca hikayenin alt tarafındaki kutudan bir mesaj yazılmasıyla ya da bir emoji ile tepki verilmesiyle sağlanıyordu ancak her iki durumda da bu, hikaye sahibinin DM kutusuna gönderiliyordu.
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Instagram, kullanıcıların DM kutusunu daha sadeleştirebilecek bir özelliği kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulan Özel Hikaye Beğenileri, DM göndermeden bir hikayeyi beğenebilmeyi mümkün kılıyor.
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Yeni özellik ile bir kullanıcının hikayesi görüntülenirken alttaki metin kutusunun yan tarafında bir kalp simgesi görünecek. Kullanıcılar, hikayeyi beğenmek istediklerinde bu düğmeye bir kez dokunmaları yeterli olacak.
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Beğeni sayıları hikayeyi görüntüleyenler tarafından görülmeyecek. Hikaye sahipleri ise hikayelerini görüntüleyenleri baktıkları sayfadan beğenen kişileri de görebilecek. Özel Hikaye Beğenileri, tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.