Instagram modeli, seks oyuncağı şirketine dava açacak; "İsmimi ve fiziğimi kullanarak bebek ürettiler"
Instagram modeli Yael Cohen Aris, bir seks oyuncağı şirketinin izni olmadan adını ve vücut ölçülerini kullanarak bebek ürettiği gerekçesiyle dava açıyor.
16 Ocak 2022 09:56
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Instagram modeli Yael Cohen Aris, bir seks oyuncağı şirketinin izni olmadan adını ve vücut ölçülerini kullanarak bebek ürettiği gerekçesiyle dava açıyor.
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İsrailli model Yael Cohen Aris, Irontech Dolls isimli seks oyuncağı kadın figürleri üreten şirketin rızası olmadan bütün fiziksel özellikleri kullanarak kendi adıyla bebek ürettiğini belirtti.
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Aris, şirketin bebeği "Yael" adında sattığını ve internette gerçek fotoğraflarıyla tanıttığını söyledi.
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This Morning Today isimli programa katılan model "Seks bebeği endüstrisiyle bir derdim yok. Burada problem, iznim ve bilgim olmadan bunun yapılması. Yalnızca bana 'benzeyen' bir bebek değil, benden esinlenerek yapılan bir bebek" dedi.
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Aris, üründen kâr payı istemediğini, raflardan kaldırılması istediğini ve dava açacağını söyledi.
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Aris, İsrail'de ilk olarak orduya katılmış daha sonra bilgisayar programlama alanında çalışmıştı. Aris, zamanla Instagram'da model olarak ünlenmeye başlamıştı.
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Irontech Dolls'tan bir temsilci, bebekle Aris arasındaki benzerliklerin "tesadüf" olduğunu iddia etti.