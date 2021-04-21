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Instagram’dan nefret söylemi ve kötüye kullanıma karşı yeni uygulama özelliği

21 Nisan 2021 14:53

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Instagram’dan nefret söylemi ve kötüye kullanıma karşı yeni uygulama özelliği

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Facebook’a ait görsel paylaşım platformu olan Instragram, gençler ve genç yetişkinler arasında çok popüler olan platformunda nefret söylemi ve çevrimiçi tacizle mücadele için bazı adımlar attığını duyurdu.

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Şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada, taciz içeren direkt mesajlar için yeni bir filtre seçeneğinin yanı sıra, kullanıcılar tarafından engellenen kişilerin yeni hesaplar üzerinden atlatıp onlarla iletişim kurmasını zorlaştıracak bir uygulama özelliği açıkladı.

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Instagram'da gizlilik ayarlarında etkinleştirilebilen filtre, kullanıcılar tarafından mesaj isteklerinde engellemek veya almaktan kaçınmak istedikleri kelimeleri, cümleleri ve emojileri içerecek şekilde özelleştirilebiliyor.

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Reuters’in aktardığı habere göre, Instagram, kullanıcıların gizli bir istekler klasöründe sıralanacak mesajları bildirmek, silmek veya açmak için kendi takdirlerini kullanabileceklerini söyledi.

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Instagram, gelen kutusunun kendisi için değil, yalnızca doğrudan mesaj istekleri için de geçerli olan özelliğin önümüzdeki haftalarda bazı ülkelerde kullanıma sunulacağını belirtti.

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