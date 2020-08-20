T24 LogoT24 Logo

Instagram'da 'QR kod' dönemi başladı; işte adım adım yapmanız gerekenler

Instagram'da 'QR kod' dönemi başladı; işte adım adım yapmanız gerekenler

20 Ağustos 2020 12:13

19

Instagram platforma QR kod özelliğini entegre etti. Söz konusu özellik ile kullanıcılar diğer hesapları bulabilecek

29

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu  Instagram yeni özelliği ile gündemde. 

39

Instagram, QR kod üzerinden Instagram  hesaplarına ulaşma özelliğini hayata geçirdiğini duyurdu. 

49

Özellikle işletme hesapları için geliştirilen özellik sayesinde şirketler reklam panolarında QR koda yer vererek kullanıcılara ulaşabilecek. 

59

Instagram QR kod özelliğini kullanmak için atmanız gereken adımlar ise şöyle... 

69

1- Instagram profil sayfanıza gelin.  2- Sayfanın sağ üst kısmında bulunan üç çizgi ikonuna dokunun. 

79

3- Açılan ekranda QR kodu seçeneğine tıklayın.  4- Karşınıza size özel olarak oluşturulan QR kodu çıkacak. 

89

Başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan QR kodunu taramak için yapmanız gerekenler ise şöyle...

99

1- Instagram profil sayfanıza gelin.  2- Sayfanın sağ üst kısmında bulunan üç çizgi ikonuna dokunun.  3- QR kodunu tara seçeneğine tıklayın.  4- Diğer hesabın QR kodunu okutun. 5- Bu işlemin ardından aradığınız Instagram  hesabı karşınıza çıkacak.

ETİKETLER

InstagramQRkodnasıl kullanırımne işe yararsosyal medyayeni dönem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24