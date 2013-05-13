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İnsan beynini etkileyen 10 roman

13 Mayıs 2013 14:08

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Edebiyatın‘iyileştirici’ niteliğinden yola çıkan bir grup bilim insanı, nitelikli romanların insan beynini geliştirip keskinleştirdiğini, sosyal bağları güçlendirerek kişiliği değiştirdiğini ve ilişki kurmayı kolaylaştırdığını belirledi. Toronto Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatr Keith Oatley ve Ingrid Wickelgren tarafından Scientific American’da yazılan makaleye göre, roman kahramanlarıyla özdeşleşmek, hem hayal dünyasını zenginleştiriyor, hem de sosyal bağları güçlendiriyor.

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Nitelikli bir roman, bu etkileriyle insan beynini de keskinleştiriyor ve insan davranışlarına ilişkin bilgiler veriyor. İki bilim insanı, insan beynini en fazla geliştiren on romanı da tespit etmişler. İşte listede yer alan romanlar:

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Johann von Goethe / Genç Werther’in Acıları (1787)

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Jane Austen / Aşk ve Gurur (1813)

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Nathaniel Hawthorne / Kırmızı Leke (1850)

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Gustave Flaubert / Madam Bovary (1856)

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George Eliot / Middlemarch (1870)

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Leo Tolstoy / Anna Karenina (1877)

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Virginia Woolf / Bayan Dalloway (1925)

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Toni Morrison / Sevgili (1987)

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J.M. Coetzee / Utanç (1999)

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(Kaynak: edebiyathaber.net)

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