Sterlin'deki gizli sembolü biliyor musunuz?
21 Mayıs 2013 16:29
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İngiliz madeni paraları belli bir sırada dizildikleri zaman ortaya gizli bir sembol çıkıyor.
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İngiltere'nin madeni paraları ilk bakışta diğer paralardan farksız görünüyor.
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Ancak paralar belli bir sırada dizildikleri zaman ön yüzlerindeki resimler bir araya gelerek İngiliz Kraliyet Arması'nı oluşturuyor.
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Hatıra için basılan altın paralar da aynı özelliğe sahip. Paralar set halinde satılıyor.
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1, 2, 5, 10, 20 ve 50 penilik bozuk paraların birlikte oluşturduğu arma, 1 sterlinlik madeni paranın üzerinde tek resim olarak basılı.
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İngiliz Kraliyet Arması'nın ortasında paraların üzerindeki sembol görülebilir.
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Kraliyet Arması'nı oluşturan bozuk paraların ve 1 sterlinlik madeni paranın arka yüzleri ise böyle görünüyor. (Kaynak: cnbce.com)
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