İngiliz seks uzmanı yanıtladı: Cinsel ilişki ne kadar sürmeli?
İngiltere'nin önde gelen cinsel ilişki uzmanlarından biri olan Jess Wilde, ideal cinsel ilişki süresinin ne kadar olması gerektiğini yanıtladı. Wilde'ın verdiği cevap, beklenildiği kadar uzun bir süre olmadığını ortaya koyuyor.
28 Kasım 2020 20:26
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İngiltere'nin önde gelen seks uzmanlarından biri olan Jess Wilde, "cinsel ilişkinin ne kadar uzun sürmesi gerektiği" sorusunu yanıtladı.
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10 yıldır cinsel ilişki uzmanı olan Jess Wilde, seks ne kadar sürmeli sorusuna şu yanıtı verdi:
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“Her iki taraf için eğlenceli olduğu sürece cinsel ilişkinin ne kadar sürmesi gerektiği konusunda kesin kurallar yoktur. "Cinsel ilişki" aslında öpüşmekten bitirmeye karar verdiğiniz ana kadar her şey anlamına gelir."
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"Genellikle doruk noktasına ulaşıldığında (doruğa ulaşılırsa), çoğu insan yaşadıklarını tanımlamak için "cinsel ilişki" kelimesini kullanır. Bu tanıma göre, boşalma genellikle yaklaşık beş buçuk dakikalık penetrasyondan sonra gerçekleşir"
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Cinsel ilişkinin her zaman orgazmla sonlanmadığını söyleyen Jess Wilde, karşılıklı olarak doyuma ulaşıldığında veya biri artık 'ilgilenmediğinde' cinsel ilişki durmalıdır diye belirtiyor.
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Uzun süren cinsel ilişkinin iyi bir cinsel ilişki olmadığının altına çizen Wilde, cinsel ilişkide hayati önemde olan şeyin iletişim olduğunu söylüyor.