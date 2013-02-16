İngiliz gazete arşivlerinden Menderes'in 'mucize' kurtuluşu
16 Şubat 2013 17:54
110
17 Şubat 1959'te yolcuları arasında Adnan Menderes de olan Türk Hava Yolları uçağı Londrada düşmüştü.
210
Kazada 12 kişi ölürken, 10 hayatta kalmış; Menderes ise kazadan kıl payı ile kurtulmuştu.
310
İngiliz basınında da bolca yer alan kazanın haberlerini Anadolu ajansı arşivlerden gün yüzüne çıkardı.
410
Haber uçağın gerektiğiden alçakta uçtuğunu bildiriyor.
510
Yukardaki haberde enkazdan çıkan Menderes'e bölgedeki bir çiftçinin eşinin Brendi ikram ettiği aktarılıyor.
710
Kurtulanların yakındaki bri çiftliğe 1 mil boyunca yürüdükleri aktarılıyor.
© Tüm hakları saklıdır.