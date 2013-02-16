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İngiliz gazete arşivlerinden Menderes'in 'mucize' kurtuluşu

16 Şubat 2013 17:54

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17 Şubat 1959'te yolcuları arasında Adnan Menderes de olan Türk Hava Yolları uçağı Londrada düşmüştü.

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Kazada 12 kişi ölürken, 10 hayatta kalmış; Menderes ise kazadan kıl payı ile kurtulmuştu.

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İngiliz basınında da bolca yer alan kazanın haberlerini Anadolu ajansı arşivlerden gün yüzüne çıkardı.

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Haber uçağın gerektiğiden alçakta uçtuğunu bildiriyor.

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Yukardaki haberde enkazdan çıkan Menderes'e bölgedeki bir çiftçinin eşinin Brendi ikram ettiği aktarılıyor.

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Kurtulanların yakındaki bri çiftliğe 1 mil boyunca yürüdükleri aktarılıyor.

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