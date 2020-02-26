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Independent seçti: Tüm zamanların en kötü 17 seks sahnesi

Hollywood filmlerinde garip seks sahneleri görmek uzun süredir alıştığımız bir şeydir. Ancak bazı filmler bunu bir adım daha ileriye taşıyıp klişe ifadeler ve garip surat ifadeleriyle dolu bir iki dakika yaratabiliyor. Britanya merkezli The Independent, tüm zamanların en kötü seks sahnelerine sahip 17 filmi seçti...

26 Şubat 2020 15:50

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Hollywood filmlerinde garip seks sahneleri görmek uzun süredir alıştığımız bir şeydir. Ancak bazı filmler bunu bir adım daha ileriye taşıyıp klişe ifadeler ve garip surat ifadeleriyle dolu bir iki dakika yaratabiliyor. Britanya merkezli The Independent, tüm zamanların en kötü seks sahnelerine sahip 17 filmi seçti...

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1- Gigli

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2- Ördek Howard (Howard the Duck)

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3- Ölümün Kollarında (Killing Me Softly)

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4- Kötü Öğretmen (Bad Teacher)

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5- Yıldız Haritası (Maps to the Stars)

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6- Kanıt Vücutlar (Body of Evidence)

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7- Showgirls

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8- Avatar

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9- The Room

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10- Grinin Elli Tonu (50 Shades of Grey)

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11- Temel İçgüdü 2 (Basic Instinct 2)

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12- Yaz Kampında Curcuna (Wet Hot American Summer)

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13- Ölesiye (Damage)

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14- Duvarların Dili Olsa 2 (If These Walls Could Talk 2)

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15- Kadınlar Ne İster (What Women Want)

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16- Watchmen

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17- Kayıp Kız (Gone Girl)

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