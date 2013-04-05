İMKB'den BIST'e borsanın tarihçesi

Temelleri 1984'te atılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası dönemin başbakanı Turgut Özal'ın çaldığı gong ile 1986'da işleme açıldı.
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İlk borsa başkanı Muharrem Karslı olurken borsanın ilk yeri de Cağaloğlu'ndaki Ziraat bankası'nın 2. ve 3. katıydı. Ancak burası kısa sürede İMKB'ye yetmemeye başladı ve Karaköy'deki Erenhan'a geçildi.
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İMKB'nin ilk başkanı Muharrem Karslı'nın gençlik yıllarında.
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Karaköy'deki Eren Han binası, İMKB'ye ev sahipliği yapmıştı.
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İlk yıllarında Ürdün'ün tahta sisteminin örnek alındığı İMKB'de 1989 dönüm noktası oldu. 32 sayılı kararla yabancı yatırımcılara borsada yatırım imkanı getirildi.
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1990 yılı borsada hem yüzde 511'lik tarihinin en büyük rallisi hem de Körfez kriziyle iz bıraktı.
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1993'te ise İMKB'nin gelişiminde devrim olan bilgisayarlı alım-satım işlemleri başladı.
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Hemen sonrasında yıl 1994'ü gösterdiğinde ise seans sayısı ikiye çıktı. Bu dönemin akıllarda kalan diğer yanı ise krizle 17 aracı kurumun batmasıydı.
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1995'e gelindiğinde borsa yine kabına sığmamaya başladı. Tuncay Artun başkanlığındaki İMKB İstinye'deki binasına taşındı.
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1997 yılı başında 100 bine yaklaşan borsada radikal bir adım atıldı ve endekslerden 2 sıfır atıldı. 1999'da sermaye piyasası kanunu değişmesi de beraberinde birçok yenilik getirdi.
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2001'de ise borsa tarihindeki üçüncü devrime sahne oldu, uzaktan erişim başladı. İnsanlar artık internete bağlı oldukları her yerden işlem yapabilir hale geldiler. Aynı yıl Türkiye'yi etkisi altına alan ekonomik krizde borsada işlem gören 35 şirket battı.
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Bugünden itibaren 27 yıllık ismine veda eden İMKB, yoluna
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27 yıl öncesinden karelerde meraklı işlemciler sıralardan gelişmeleri takip ediyor.
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27 yıllık geçmişinde İMKB'den dansözler bile geçti