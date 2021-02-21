IMBD'ye göre son 25 yılın en iyi 25 filmi
21 Şubat 2021 10:24
126
IMDb puanlarına göre son 25 yılda çıkmış en iyi 25 film:
226
Başkalarının Hayatı (Das Leben der Anderen)
326
Zincirsiz (Django Unchained)
526
Akıl Defteri (Memento)
626
Prestij (The Prestige)
826
Can Dostum (Intouchables)
926
Köstebek (The Departed)
1026
Gladyatör (Gladiator)
1126
Geçmişin Gölgesinde (American History X)
1226
Piyanist (The Pianist)
1326
Parazit (Gisaengchung)
1426
Yıldızlararası (Interstellar)
1526
Ruhların Kaçışı (Sen to Chihiro no kamikakushi)
1626
Yeşil Yol (The Green Mile)
1726
Er Ryan’ı Kurtarmak (Saving Private Ryan)
1826
Tanrı Kent (Cidade de Deus)
1926
Hayat Güzeldir (La vita è bella)
2126
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord of the Rings: The Two Towers)
2226
Başlangıç (Inception)
2326
Dövüş Kulübü (Fight Club)
2426
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
2526
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of the Rings: The Return of the King)
2626
Kara Şövalye (The Dark Knight)
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