T24 LogoT24 Logo

IMBD'ye göre son 25 yılın en iyi 25 filmi

21 Şubat 2021 10:24

126

IMDb puanlarına göre son 25 yılda çıkmış en iyi 25 film:

226

Başkalarının Hayatı (Das Leben der Anderen)

326

Zincirsiz (Django Unchained)

426

Hamilton

526

Akıl Defteri (Memento)

626

Prestij (The Prestige)

726

Whiplash

826

Can Dostum (Intouchables)

926

Köstebek (The Departed)

1026

Gladyatör (Gladiator)

1126

Geçmişin Gölgesinde (American History X)

1226

Piyanist (The Pianist)

1326

Parazit (Gisaengchung)

1426

Yıldızlararası (Interstellar)

1526

Ruhların Kaçışı (Sen to Chihiro no kamikakushi)

1626

Yeşil Yol (The Green Mile)

1726

Er Ryan’ı Kurtarmak (Saving Private Ryan)

1826

Tanrı Kent (Cidade de Deus)

1926

Hayat Güzeldir (La vita è bella)

2026

Matrix (The Matrix)

2126

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord of the Rings: The Two Towers)

2226

Başlangıç (Inception)

2326

Dövüş Kulübü (Fight Club)

2426

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)

2526

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of the Rings: The Return of the King)

2626

Kara Şövalye (The Dark Knight)

ımbden iyi filmkara şövalyeımdb puanı25 film
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24