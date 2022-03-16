Imbd'ye göre en iyi hapishane temalı filmler

IMBD'ye göre sinema tarihinin hapishane temalı en iyi 10 filmi:
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10. Alcatraz’dan Kaçış – Escape from Alcatraz (1979) – (IMDb: 7.6) Hapishaneden kaçış filmleri arasında bulunan Alcatraz’dan Kaçış, ünlü Alcatraz Hapishanesi’nden kaçmaya çalışan üç mahkumu ve dahiyane kaçış planının mimarı olan Morris’in hikayesini konu almaktadır. Gerçek olaylara dayanan filmde Clint Eastwood, Jack Thibeau, Bruce M. Fischer, Patrick McGoohan ve Roberts Blossom rol alıyor.
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9. Deney – Das Experiment (2001) – (IMDb: 7.7) Bilim insanlarının düzenlediği ve tamamı erkeklerden oluşan 20 denek, bittiğinde toplamda 4000 mark alacakları bir deneye katılırlar. Hiçbiri hayatında hapishane yüzü görmemiş olan denekler, hapishane ortamına dönüştürülen deney sahasında iki hafta boyunca, “gardiyanlar ve mahkumlar” olarak iki gruba ayrılarak yaşamak durumunda bırakılmayı kabul ederler. Her şey bir deney olarak başlasa da, zamanla işler ciddileşir. Gardiyan rolü yapan denekler, gerçek gardiyan gibi davranmaya başlarlar ve bilim insanları deneyin kontrolünü kaybederler. Filmin oyuncu kadrosunda Moritz Bleibtreu, Maren Eggert, Andrea Sawatzki, Justus von Dohnányi ve Christian Berkel yer alıyor.
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8. Kelebek – Papillion (1973) – (IMDb: 8) Suçsuz olduğu halde mahkum edilen Papillon, Fransız Guyanası’na gönderilir. Burası kaçması imkansız bir hapishanedir. Bu hapishanede mahkumlara çok kötü davranılmakta ve mahkumlar zorlu şartlar altında çalıştırılmaktadır. Papillon ilk günden itibaren kaçmayı kafasına koyar. Her kaçma girişiminde başarısız olmasına rağmen bundan asla vazgeçmez. Papillon, Louis Depo isimli bir mahkumla tanışır ve çok iyi dost olurlar. Onun yardımı ile birlikte buradan kaçma çabalarına büyük bir azimle devam eder. Hapishane filmleri arasında bulunan bu yapımda Dustin Hoffman, Don Gordon ve Robert Deman rol alıyor.
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7. Parmaklıklar Arkasında – Cool Hand Luke (1967) – (IMDb: 8.1) Asi ruhlu ama sicili temiz bir genç olan Luke, sarhoş olduğu bir gece ortada bir neden yokken kasabanın parkmetrelerine zarar verdiği için hapse gönderilir. Luke, mahkumların ağır işlerde çalıştırıldığı ve saygı kazanmanın zor olduğu bu yerde öne çıkmayı başarır. Luke, hapishanenin yeni patronu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Şimdi ise sırada hapishaneden kaçmak vardır. Filmde Paul Newman, George Kennedy, Jo Van Fleet ve Dennis Hopper rol alıyor.
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6. Babam İçin – In the Name of the Father (1993) – (IMDb: 8.1) Hapishane filmleri arasında bulunan Babam İçin, hiç alakası olmadığı bir olaydan sorumlu tutulan İrlandalı bir adamın 15 yıl hapis yatmasını konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson ve John Lynch yer alıyor.
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5. Büyük Firar – The Great Escape (1963) – (IMDb: 8.2) Hapishane filmleri arasında bulunan yapım, II. Dünya Savaşı’nda Almanlar tarafından tutuklanan Müttefik subaylarının hapsedildikleri kamptan kaçışlarını anlatıyor. Bazı Müttefik askerleri, Almanlar tarafından güvenlikli bir kampta tutulmaktadır. Alman askerler buradan kaçmanın imkansız olduğunu söylese de, bir İngiliz asker ve ekibi kaçmayı başarır. Ancak buradan kaçmak yeterli olmayacaktır, çünkü dışarıda onları bekleyen daha büyük zorluklar vardır. Filmde Charles Bronson, James Garner, Richard Attenborough, James Coburn ve Donald Pleasence rol alıyor.
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4. Delik – Le Trou (1960) – (IMDb: 8.5) Karısını öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giyen ve mahkemesini bekleyen bir mahkum olan Claude Gaspard başka bir hücreye nakledilir. Çok geçmeden bu hücredeki mahkumların firar planı olduğunu öğrenir. Bu arada Gaspard’ın davası düşer ve 5 yıl içinde dışarı çıkacağı açıklanır. Ancak firar planı hala devam etmektedir ve diğer mahkumlar Gaspard hakkındaki gerçeği er ya da geç öğrenecektir. Filmde Jean Keraudy, Michel Constantin, Marc Michel ve Philippe Leroy rol alıyor.
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3. Geçmişin Gölgesinde – American History X (1998) – (IMDb: 8.5) Derek’in babası, uyuşturucu satıcısı olan bir siyahi tarafından öldürülür. Bunun sonrasında Derek faşist bir çeteye katılır. Bu örgüt ile birlikte kendisi gibi olmayanlara karşı saldırılar ve tacizlerde bulunarak babasının intikamını almaya çalışan Derek, bir gün arabasını çalmaya çalışan iki siyahi insanı öldürür ve hapse girer. Derek’in kardeşi Danny abisinin yolundan gitmeye karar verir. Derek hapishanede geçirdiği süre boyunca bambaşka bir insan olur ve geçmişte yaptıklarından pişmanlık duyar. Artık tek amacı kardeşini doğru yola sokabilmektir. Filmde Edward Norton, Edward Furlong ve Fairuza Balk rol alıyor.
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2. Yeşil Yol – The Green Mile (1999) – (IMDb: 8.6) Paul Edgecomb, hapishanede gardiyan olarak çalışmaktadır. Görev yaptığı süre boyunca yüzlerce insanın idam edildiğini görmüştür. Bir gün John Coffey isimli iri bir adam, Paul’un çalıştığı hapishanede idam cezası alır. Fakat Coffey, görünümünün aksine çok saf ve iyi bir insandır. Coffey, iki küçük kızı öldürme suçundan yargılanmaktadır. Ayrıca Coffey’nin insanları iyileştirebilen doğaüstü bir gücü vardır. Paul’un, Coffey hakkındaki düşünceleri günden güne değişecek ve onun yaşaması gerektiğini düşünecektir. Filmde Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan rol alıyor.
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1. Esaretin Bedeli – The Shawshank Redemption (1994) – (IMDb: 9.3) Esaretin Bedeli, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi’nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne’in hikayesini anlatmaktadır. Filmde Tim Robbins ve Morgan Freeman rol alıyor.