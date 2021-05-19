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İmamoğlu’ndan Erdoğan’a genelge çağrısı: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin

"Bir tek çelenkle tören yapılıyor, 9-10 yıl önce alınmış yanlış bir karar"

19 Mayıs 2021 12:09

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İmamoğlu’ndan Erdoğan’a genelge çağrısı: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakma törene katıldı.

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İstanbul Valiliği’nin düzenlediği organizasyon öncesinde, resmi törenin, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi”ne uygun olarak icra edildiği anonsu yapıldı. Resmi törenin ardından İBB, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta konuldu.

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Gençlerle anıt önünde bir araya gelen İmamoğlu, resmi tören öncesinde “genelge anonsu” yapılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, tepkisini, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Biz, karar verici yasama organına bu duyuruyu yapıyoruz. Bugünün Türkiye'sinde, bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanı’na, yetkililere bunu duyuruyoruz” sözleriyle dile getirdi.

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Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı. Siyasi partilerin il başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.

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İşte Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenden kareler:

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