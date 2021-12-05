İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı.
05 Aralık 2021 23:59
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı.
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Ajansa göre; İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda %50,18 arttı. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon!" notuyla gerçek rakamları açıkladı.
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İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon
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İmamoğlu’nun paylaştığı tablolarda, piyasa araştırması için 321 ürün fiyatının 3 bin farklı noktadan toplandığını belirtti. Araştırmaya hangi ürünlerin dahil edileceğinin ise 2020 yılında bin 600 hane ile yapılan mülakatlardan çıkan sonuç doğrultusunda belirlendiği vurgulandı.