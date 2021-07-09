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IMDb'ye göre en popüler 50 biyografi filmi

İnternet dizi ve film platformu IMDb'de en popüler biyografi filmleri belli oldu. IMDb'ye göre en popüler 50 biyografi filmi

09 Temmuz 2021 11:55

151

IMDb'ye göre en popüler 50 biyografi filmi

251

50. Mank (2020)

351

49. Karanlıkla Karşı Karşıya (2018)

451

48. Lincoln (2012)

551

47. Cani (2003)

651

46. Sarayın Gözdesi (2018)

751

45. Korkusuzlar (2017)

851

44. Kaptan Phillips (2013)

951

43. Gizli Sayılar (2016)

1051

42. Unutulmaz Titanlar (2000)

1151

41. Boyun Eğmez (2014)

1251

40. Akıl Oyunları (2001)

1351

39. Spotlight (2015)

1451

38. 12 Yıllık Esaret (2013)

1551

37. Neşeli Günler (1965)

1651

36. Enigma (2014)

1751

35. En Karanlık Saat (2017)

1851

34. Operasyon: Argo (2012)

1951

33. Zafere Hücum (2013)

2051

32. Amadeus (1984)

2151

31. Skandal (2019)

2251

30. Kral (2019)

2351

29. Piyanist (2002)

2451

28. Sosyal Ağ (2010)

2551

27. Sıkıysa Yakala (2002)

2651

26. Good Joe Bell (2020)

2751

25. Into the Wild (2007)

2851

24. Tatlı Bela (2000)

2951

23. Göklerin Hâkimi (2004)

3051

22. Kazanma Sanatı (2011)

3151

21. Rocketman (2019)

3251

20. Mavi Mucize (2021)

3351

19. Büyük Açık (2015)

3451

18. Can Dostum (2011)

3551

17. Savaş Vadisi (2016)

3651

16. Cesur Yürek (1995)

3751

15. Bohemian Rhapsody (2018)

3851

14. Yeşil Rehber (2018)

3951

13. Ben, Tonya (2017)

4051

12. İrlandalı (2019)

4151

11. Yehuda ve Siyah Mesih (2021)

4251

10. Muhteşem Showman (2017)

4351

9. Asfaltın Kralları (2019)

4451

8. Kazı (2021)

4551

7. Schindler'in Listesi (1993)

4651

6. Methagu (2021)

4751

5. Sıkı Dostlar (1990)

4851

4. Hamilton (2020)

4951

3. Para Avcısı (2013)

5051

2. Kasabanın Namusu (1993)

5151

1. Lansky (2021)

ımdben popüler biyografi filmi
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