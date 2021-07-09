IMDb'ye göre en popüler 50 biyografi filmi
İnternet dizi ve film platformu IMDb'de en popüler biyografi filmleri belli oldu. IMDb'ye göre en popüler 50 biyografi filmi
09 Temmuz 2021 11:55
151
IMDb'ye göre en popüler 50 biyografi filmi
351
49. Karanlıkla Karşı Karşıya (2018)
651
46. Sarayın Gözdesi (2018)
751
45. Korkusuzlar (2017)
851
44. Kaptan Phillips (2013)
951
43. Gizli Sayılar (2016)
1051
42. Unutulmaz Titanlar (2000)
1151
41. Boyun Eğmez (2014)
1251
40. Akıl Oyunları (2001)
1451
38. 12 Yıllık Esaret (2013)
1551
37. Neşeli Günler (1965)
1751
35. En Karanlık Saat (2017)
1851
34. Operasyon: Argo (2012)
1951
33. Zafere Hücum (2013)
2551
27. Sıkıysa Yakala (2002)
2651
26. Good Joe Bell (2020)
2751
25. Into the Wild (2007)
2851
24. Tatlı Bela (2000)
2951
23. Göklerin Hâkimi (2004)
3051
22. Kazanma Sanatı (2011)
3251
20. Mavi Mucize (2021)
3351
19. Büyük Açık (2015)
3451
18. Can Dostum (2011)
3551
17. Savaş Vadisi (2016)
3651
16. Cesur Yürek (1995)
3751
15. Bohemian Rhapsody (2018)
3851
14. Yeşil Rehber (2018)
3951
13. Ben, Tonya (2017)
4151
11. Yehuda ve Siyah Mesih (2021)
4251
10. Muhteşem Showman (2017)
4351
9. Asfaltın Kralları (2019)
4551
7. Schindler'in Listesi (1993)
4751
5. Sıkı Dostlar (1990)
4951
3. Para Avcısı (2013)
5051
2. Kasabanın Namusu (1993)
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