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IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler filmleri

10 Nisan 2021 12:34

125

25. Metalin Sesi (2019) 7,8

225

24. Avengers: Endgame (2019) 8,4

325

23. Denizlerdeki Komplo (2021) 8,4

425

22. Amerikan Rüyası 2 (2021) 5,3

525

21. Deadly Illusions (2021) 3,6

625

20. Hayatımın Kampı (2021) 5,6

725

19. Nomadland (2020) 7,6

825

18. Godzilla (2014) 6,4

925

17. Kong: Kafatası Adası (2017) 6,6

1025

16. Wonder Woman 1984 (2020) 5,4

1125

15. Raya ve Son Ejderha (2021) 7,5

1225

14. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019) 6,0

1325

13. Kaçak Yolcu (2021)

1425

12. Kaos Yürüyüşü (2021) 5,7

1525

11. Justice League: Adalet Birliği (2017) 6,2

1625

10. Yetenekli Genç Kadın (2020) 7,5

1725

9. Spiral: Testere Devam Ediyor (2021)

1825

8. Şaka Peşinde (2021) 6,6

1925

7. Para Kamyonu (2021)

2025

6. Baba (2020) 8,3

2125

5. Mortal Kombat (2021)

2225

4. Hiçkimse (2021/I) (2021) 7,7

2325

3. Adalet Birliği (Zack Snyder) (2021) 8,2

2425

2. The Suicide Squad (2021)

2525

1. Godzilla vs. Kong (2021) 6,6

IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleriIMDb verileriIMDb
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