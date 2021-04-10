IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler filmleri
10 Nisan 2021 12:34
125
25. Metalin Sesi (2019) 7,8
225
24. Avengers: Endgame (2019) 8,4
325
23. Denizlerdeki Komplo (2021) 8,4
425
22. Amerikan Rüyası 2 (2021) 5,3
525
21. Deadly Illusions (2021) 3,6
625
20. Hayatımın Kampı (2021) 5,6
725
19. Nomadland (2020) 7,6
825
18. Godzilla (2014) 6,4
925
17. Kong: Kafatası Adası (2017) 6,6
1025
16. Wonder Woman 1984 (2020) 5,4
1125
15. Raya ve Son Ejderha (2021) 7,5
1225
14. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019) 6,0
1325
13. Kaçak Yolcu (2021)
1425
12. Kaos Yürüyüşü (2021) 5,7
1525
11. Justice League: Adalet Birliği (2017) 6,2
1625
10. Yetenekli Genç Kadın (2020) 7,5
1725
9. Spiral: Testere Devam Ediyor (2021)
1825
8. Şaka Peşinde (2021) 6,6
1925
7. Para Kamyonu (2021)
2125
5. Mortal Kombat (2021)
2225
4. Hiçkimse (2021/I) (2021) 7,7
2325
3. Adalet Birliği (Zack Snyder) (2021) 8,2
2425
2. The Suicide Squad (2021)
2525
1. Godzilla vs. Kong (2021) 6,6
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