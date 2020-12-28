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IMDb, 2021'de ekrana gelecek en popüler 30 diziyi listeledi

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok dizinin çekimleri ertelendi ve projelerin seyirciyle buluşması 2021'e kaldı. IMDb, 2021'de ekrana gelecek en popüler 30 yabancı diziyi listedi

28 Aralık 2020 12:55

130

30. Vigil

230

29. Dark Patriot

330

28. Untitled Cars Project

430

27. 3 caminos

530

26. The Snoopy Show

630

25. The Curse of Molly McGee

730

24. The Cuphead Show!

830

23. We Were Tomorrow

930

22. Kamp Koral: SpongeBob's Under Years

1030

21. Star Trek: Prodigy

1130

20. Star Wars: The Bad Batch

1230

19. Peacemaker

1330

17. Monsters at Work

1430

18. Rugrats

1530

16. Chucky

1630

15. Law & Order: Organized Crime

1730

14. The Sandman

1830

13. Power Rangers Dino Fury

1930

12. Ms. Marvel

2030

11. Invincible

2130

10. The Last of Us

2230

9. Foundation

2330

8. Hawkeye

2430

7. Loki

2530

6. Peki Ya...?

2630

5. Superman and Lois

2730

4. The Wheel of Time

2830

3. Walker

2930

2. The Falcon and the Winter Soldier

3030

1. Zack Snyder's Justice League

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