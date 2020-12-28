IMDb, 2021'de ekrana gelecek en popüler 30 diziyi listeledi
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok dizinin çekimleri ertelendi ve projelerin seyirciyle buluşması 2021'e kaldı. IMDb, 2021'de ekrana gelecek en popüler 30 yabancı diziyi listedi
28 Aralık 2020 12:55
330
28. Untitled Cars Project
630
25. The Curse of Molly McGee
930
22. Kamp Koral: SpongeBob's Under Years
1030
21. Star Trek: Prodigy
1130
20. Star Wars: The Bad Batch
1630
15. Law & Order: Organized Crime
1830
13. Power Rangers Dino Fury
2930
2. The Falcon and the Winter Soldier
3030
1. Zack Snyder's Justice League
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