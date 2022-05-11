İlknur Soydaş: 'Karabiber' olarak kalmak hoşuma gitmiyor
11 Mayıs 2022 12:35
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90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' adlı şarkısının klibinde yer alan eski manken ve oyuncu İlknur Soydaş, “Karabiber olarak kalmak hoşuma gitmiyor” dedi.
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Hürriyet’te yer alan habere göre, bir alışveriş merkezinin çıkışında görüntülenen Soydaş, kendisine gelen teklifleri değerlendirdiğini söyledi.
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Soydaş, Serdar Ortaç’in istemesi dahilinde yeni kliplerinde de oynayabileceğini belirtti.
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Soydaş şu ifadeleri kullandı:
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“Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli 'Karabiberim' klibi ile anılmak beni biraz sıktı. Klip sonrası birçok dizi ve filmde rol aldım fakat 'Karabiber' olarak kalmak hoşuma gitmedi. Serdar Ortaç ile denk geldiğimiz davetlerde sürekli konuşur ve muhabbet ederiz, yeni bir klip çekerse yine oynarım”