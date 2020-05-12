İlber Ortaylı'dan salgın günleri için dinleme listesi
12 Mayıs 2020 19:17
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, karantina günlerinde dinleyebileceğiniz müzik listesi önerisinde bulundu. İşte o liste: (Kaynak: İstanbul Life)
221
Wagner/Nibelung Yüzüğü – Viyana Filarmoni Orkestrası, Viyana Devlet Opera Korosu, Solti (Wagner’i eski şeflerin hepsinden ama özellikle Wilhelm Furtwangler ve Georg Solti’den dinlemeli. Furtwangler için Bayreuth kayıtları aranmalı, çağdaşlardan da Daniel Barenboim tavsiye ederim)
321
Beethoven/Symphonies Nos 5&7 – Viyana Filarmoni Orkestrası, Carlos Kleiber (Bunu da büyük isimlerin hepsinden dinlemeli ama yine de asıl Wilhelm Furtwangler’in icrasını değerlendirmek gerekir)
421
Bach/Goldberg Variations – Glenn Gould
521
Schubert/The Piano Sonatas – William Kempff
621
Haydn/The ‘Sturm und Drang’ Symphonies – The English Concert/Trevor Pincock
721
Bach/Brandenburg Concertos
821
Violin Concertos – David Oistrakh
921
Rachmaninov/Piano Concerto
1021
No: 3 – Vladimir Ashkenazy, Londra Senfoni Orkestrası
1121
Chopin/Nocturnes – Fazıl Say
1221
20th Century Piano Edition – İdil Biret
1321
Mozart/Complete Piano Concertos – Daniel Barenboim
1421
The Piano Masters – Arthur Rubinstein
1521
Paganini – Complete Chamber Music
1621
Mozart/The Violin Sonatas – Itzhak Perlman, Daniel Barenboim
1721
Chopin/Piano Works – Vladimir Ashkenazy
1821
Puccini/Tosca – Çeşitli kayıtlar
1921
Çaykovski/Kuğu Gölü – Montreal Senfoni Orkestrası, Charles Dutoit
2021
Rimsky-Korsakov/Şehrazad – Kraliyet Filarmoni, Sir Thomas Beecham