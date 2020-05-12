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İlber Ortaylı'dan salgın günleri için dinleme listesi

12 Mayıs 2020 19:17

121

Prof. Dr. İlber Ortaylı, karantina günlerinde dinleyebileceğiniz müzik listesi önerisinde bulundu. İşte o liste: (Kaynak: İstanbul Life)

221

Wagner/Nibelung Yüzüğü – Viyana Filarmoni Orkestrası, Viyana Devlet Opera Korosu, Solti (Wagner’i eski şeflerin hepsinden ama özellikle Wilhelm Furtwangler ve Georg Solti’den dinlemeli. Furtwangler için Bayreuth kayıtları aranmalı, çağdaşlardan da Daniel Barenboim tavsiye ederim)

321

Beethoven/Symphonies Nos 5&7 – Viyana Filarmoni Orkestrası, Carlos Kleiber (Bunu da büyük isimlerin hepsinden dinlemeli ama yine de asıl Wilhelm Furtwangler’in icrasını değerlendirmek gerekir)

421

Bach/Goldberg Variations – Glenn Gould

521

Schubert/The Piano Sonatas – William Kempff

621

Haydn/The ‘Sturm und Drang’ Symphonies – The English Concert/Trevor Pincock

721

Bach/Brandenburg Concertos

821

Violin Concertos – David Oistrakh

921

Rachmaninov/Piano Concerto

1021

No: 3 – Vladimir Ashkenazy, Londra Senfoni Orkestrası

1121

Chopin/Nocturnes – Fazıl Say

1221

20th Century Piano Edition – İdil Biret

1321

Mozart/Complete Piano Concertos – Daniel Barenboim

1421

The Piano Masters – Arthur Rubinstein

1521

Paganini – Complete Chamber Music

1621

Mozart/The Violin Sonatas – Itzhak Perlman, Daniel Barenboim

1721

Chopin/Piano Works – Vladimir Ashkenazy

1821

Puccini/Tosca – Çeşitli kayıtlar

1921

Çaykovski/Kuğu Gölü – Montreal Senfoni Orkestrası, Charles Dutoit

2021

Rimsky-Korsakov/Şehrazad – Kraliyet Filarmoni, Sir Thomas Beecham

2121

Brahms/Macar Dansı – Viyana Filarmoni Orkestrası

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