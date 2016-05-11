T24 LogoT24 Logo

İlaç kutularının üzerine kuş resimleri çiziyor; özgürleşebilmek ...

11 Mayıs 2016 15:02

110

Sanatçı Sara Landeta, 120 ilaç kutusuyla yaptığı projesiyle; hastalıklara ve ilaçlara karşı yeni bir bakış açısı getiriyor.

210

Farklı hastaların, farklı rahatsızlıklar için kullandığı ilaç kutularını toplayan ve kutuların içine kuş resimleri çizen sanatçının vermek istediği önemli bir mesaj var.

310

Ona göre kuşlar; yeryüzüyle gökyüzü arasında bağlantı kurabilen tek canlılar ve bu sebeple özgürlüğün simgesi sayılıyorlar.

410

Aynı zamanda kafesler içine konulduklarında, sahip oldukları bütün özgürlükleri de kısıtlanabiliyor.

510

Çok sayıda familyadan, farklı cinslerde kuşları resmederek metafor olarak kullanan Landeta, onları çeşitli sebeplerden ilaç kullanan insanlara benzetiyor.

610

İlaç kullanarak özgürleştiğini, iyileştiğini düşünen insanlar, aslında onların tutsağı haline gelebiliyor; oysa ki iyileşebilmek, “yaşamaya devam edebilmek” için sentetik ve kimyasal maddelere ihtiyacımız olmayabilir....

710

810

910

1010

ETİKETLER

kuşilaçilaç kutusuçizimsara landeta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24