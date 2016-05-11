İlaç kutularının üzerine kuş resimleri çiziyor; özgürleşebilmek ...
11 Mayıs 2016 15:02
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Sanatçı Sara Landeta, 120 ilaç kutusuyla yaptığı projesiyle; hastalıklara ve ilaçlara karşı yeni bir bakış açısı getiriyor.
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Farklı hastaların, farklı rahatsızlıklar için kullandığı ilaç kutularını toplayan ve kutuların içine kuş resimleri çizen sanatçının vermek istediği önemli bir mesaj var.
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Ona göre kuşlar; yeryüzüyle gökyüzü arasında bağlantı kurabilen tek canlılar ve bu sebeple özgürlüğün simgesi sayılıyorlar.
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Aynı zamanda kafesler içine konulduklarında, sahip oldukları bütün özgürlükleri de kısıtlanabiliyor.
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Çok sayıda familyadan, farklı cinslerde kuşları resmederek metafor olarak kullanan Landeta, onları çeşitli sebeplerden ilaç kullanan insanlara benzetiyor.
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İlaç kullanarak özgürleştiğini, iyileştiğini düşünen insanlar, aslında onların tutsağı haline gelebiliyor; oysa ki iyileşebilmek, “yaşamaya devam edebilmek” için sentetik ve kimyasal maddelere ihtiyacımız olmayabilir....