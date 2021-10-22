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İkinci elde çok satılan otomobiller belli oldu; işte ortalama fiyatlar

Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, 15 Eylül-15 Ekim arasında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modellerinin listesini de paylaştı

22 Ekim 2021 17:09

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Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç da yer aldı. Bu araçlar, Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu.

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chip.com.tr'nin haberine göre; Cardata verilerine göre bu süre zarfında en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219.560 TL olurken, bu araçların %60'ını sedan, %30'unu hatchback modeller oluşturdu. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

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2020 RENAULT Megane 1.5 Blue DCI Touch Dizel Otomatik 115 Sedan 295.700

419

2019 FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel 95 Sedan 143.800

519

2020 VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Business Dizel Otomatik 120 Sedan 443.000

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2018 FORD Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik 120 Sedan 231.500

719

2016 VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik 120 Sedan 318.600

819

2018 HYUNDAI Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Dizel Otomatik 136 Sedan 190.800

919

2015 FORD Fiesta 1.5 TDCI Trend X Dizel Manuel 75 Hatchback 138.100

1019

2020 FIAT Egea 1.4 Fire Urban Plus Benzin Manuel 95 Sedan 169.300

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2020 RENAULT Clio 1.0 SCe Joy Benzin Manuel 72 Hatchback 161.400

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2017 VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik 115 Hatchback 260.800

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2020 FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel 95 Sedan 151.900

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2018 RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik 110 Sedan 235.600

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2020 TOYOTA Corolla 1.6 Dream Benzin Otomatik 132 Sedan 263.500

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2017 RENAULT Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel 90 Sedan 142.300

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2017 SKODA Octavia 1.6 TDI GreenTec Optimal Dizel Otomatik 115 Hatchback 243.600

1819

2017 SEAT Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Dizel Otomatik 115 Hatchback 243.100

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2016 DACIA Sandero 1.5 DCI Stepway Dizel Manuel 90 Hatchback 147.500

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