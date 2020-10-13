İki bin yıllık tarihi İpek Yolu pazar yeri ve otopark oldu, tabanda çökmeler meydana geldi
13 Ekim 2020 10:49
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İki bin yıllık tarihi İpek Yolu pazar yeri ve otopark oldu, tabanda çökmeler meydana geldi
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İzmir'in Konak ilçesindeki Antik Roma'dan kalma yaklaşık 2 bin yıllık İpek Yolu'nun üzerine her hafta pazar kuruluyor. Bunun yanında kalıntıların üzerine park edilen araçlar sebebiyle yolun birçok noktasında, çökmeler meydana geldiği görüldü.
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Bölgenin bir an önce koruma altına alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Engin Berber, "Ülke olarak bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ama bu hazineyi gelecek kuşaklara aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
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M.Ö. 1'inci yüzyılda Roma döneminde yapıldığı düşünülen ve bugün Eşrefpaşa semti sınırları içinde kalan tarihi İpek Yolu'nun hali yürekleri burkuyor. Yaklaşık 2 bin yıllık yol, koruma altına alınmazken, yıllardır üzerinde Eşrefpaşa Pazaryeri kurulmasına da müsaade ediliyor.Pazaryerinin yanı sıra hem pazarcı esnafı hem de diğer günler, bölge otopark olarak kullanılıyor. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Tarihi öğretim görevlisi Prof. Dr. Engin Berber, yol hakkında bilgi verdi. Bölgeyle ilgili birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Berber, tarihi yolun koruma altına alınması ve kazı çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
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"Üzerinde durdurduğumuz yolun, yaklaşık 8 metre sınırına yakın olduğu için ana cadde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yaklaşık 500 metre aşağıda antik İzmir'in pazaryeri var ve Agora var. Olasılıkla bu yol, Çeşme Yarımadası'ndan gelip, çarşılara inen ana yol. Antik Roma'yı üstün kılan en önemli yanlarından biri mühendislikteki başarılarıdır. Yollar, kolezyum, su yolları, viyadük ve köprüleri bu duruma örnek olarak gösterebiliriz.
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En kestirme yol belirlendikten sonra doğal afetlerden korunmak için düz alanlarda yol yapılmasına özen gösterilirdi. Birbirine paralel açılan 2 oluk arasındaki topraklar boşaltıldıktan sonra aşağıdan yukarıya büyük kırma taşlar kullanılırdı. Aralarına ise çimento diyebileceğimiz ürün ve çakıllar koyulurdu.
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En üste de bizim burada gördüğümüz bazalt taşlar konurdu. Bu taşların eğimli olması da tesadüf değildir. Yağmur yağdığında suların oluklara akması sağlanıyor. Ayrıca kaldırımlar da yapılırdı. Bu yollar Roma ordularının, yurttaşlarının, kölelerinin ve malların geçtiği yollardır."