İfade özgürlüğünün bedelini ödeyen beş aktivist - yazar
19 Kasım 2018 13:51
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Kimse dünya çapında kaç gazeteci ve yazarın demir parmaklıklar ardında olduğunu ya da ortadan kaybolduğunu tam olarak bilmiyor. Uluslararası PEN Yazarlar Birliği'nin her yıl yayınladığı "Case List" tablonun geneline ilişkin kesin bir veri sunmasa da listede yer alan yüzlerce isim çok sayıda ülkede ifade özgürlüğünün ne kadar kötü durumda olduğunu ortaya koyuyor.
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Bloğunda ülkesindeki insan hakları ihlalleri, rüşvet ve polis şiddeti hakkında yazılar yazan Mısırlı Vail Abbas, Mayıs 2017'den beri cezaevinde. PEN, yazarın cezaevinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek polisin çalışma araçlarının ve özel eşyalarının çoğuna el koyduğuna dikkat çekti.
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Yazar, fotoğrafçı ve aktivist Şahidul Alam, El Cezire'ye Bangladeş hükümetinin eylem yapan öğrencilere karşı tutumunu eleştirdiği bir röportaj verdi. Bu röportajdan kısa süre sonra polisler evini basarak Alam'ı gözaltına aldı. PEN, 5 Ağustos'tan bu yana gözaltında olan aktivistin durumuna dikkat çekiyor.
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Miroslava Breach Velducea Mart 2017'de Meksika'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda başından vuruldu. Suikasta kurban giden gazeteci yolsuzluk üzerine yaptığı haberlerde siyasilerle uyuşturucu kartelleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmıştı. PEN, Meksika'nın gazeteciler için en tehlikeli ülkelerden biri olduğunu kaydediyor. Ülkede 2004'ten beri en az 96 yazar ve gazeteci öldürüldü.
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Eritreli – İsveçli yazar Dawit Isaak vakası esrarını koruyor. Eylül 2001'de Eritre'de tutuklanan yazar cezaevine girdikten sonra sırra kadem bastı. Tam 17 yıldır yazardan haber alınamıyor. PEN, Eritreli yetkililerden Isaak ve diğer kayıp yazarların akıbetinin artık açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.
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Rusya'nın Kırım'ın ilhakını protesto eden Ukraynalı yazar ve yönetmen Oleg Sentsov 2014'te Kırım'da Rus güvenlik güçlerince tutuklandı. Bir Rus askeri mahkemesi Sentsov'u 20 yıl hapis cezasına mahkum etti. Yazar, Avrupa Parlamentosu'nun insan haklarını savunanlara verdiği Sakharov Ödülü‘ne layık görüldü. Ancak Moskova'nın Sentsov'u serbest bırakıp bırakmayacağı bir muamma.