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İdam edilecek olsaydınız son yemeğiniz ne olurdu?

25 Nisan 2014 19:07

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Fotoğraf sanatçısı Henry Hargreaves, idam mahkumlarının son yemeklerini kendi canlandırıp fotoğrafladı. İşte Amerika'da idam edilen mahkumların son yemekleri

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Fotoğraf sanatçısı Henry Hargreaves, idam mahkumlarının son yemeklerini kendi canlandırıp fotoğrafladı. İşte Amerika'da idam edilen mahkumların son yemekleri

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55 yaşındaki Angel Nieves Diaz ABD Florida'da adam öldürme hırsızlık yüzünden idam cezasına çarptırıldı. Nives Diaz bakın kendisine son yemeği sorulduğunda ne yaptı? Nives Diaz son yemeğini yemeyi reddetti

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Timothy McVeigh 33 yaşında 168 kez cinayet veya cinayet teşebbüsünden idam cezasına çarptıldı. McVeigh ölmeden hemen önce naneli ve çikolatalı dondurma sipariş etti.

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52 yaşındaki John Wayne Gacy 33 kez cinayet ve tecavüz sonucunda idam cezasına çarptırıldı. Gacy son yemeğinde 12 adet kızarmış karides ve bir kova KFC kızarmış tavuğun yanında yarım kilo çilek yedi. Gacy hapishaneye girmeden önce KFC restoranında çalışıyordu.

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43 yaşındaki Ted Bundy'nin hemen hemen işlemediği bir suç kalmamış. Bundy tecavüz, ölü ile seks yapma, ve 35'ten fazla kez cinayet işleme suçlarından dolayı idam cezasına çarptırıldı. Bundy ölmeden önce biftek ve yumurta yemeyi tercih etti.

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43 yaşındaki Ted Bundy'nin hemen hemen işlemediği bir suç kalmamış. Bundy tecavüz, ölü ile seks yapma, ve 35'ten fazla kez cinayet işleme suçlarından dolayı idam cezasına çarptırıldı. Bundy ölmeden önce biftek ve yumurta yemeyi tercih etti.

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49 yaşındaki Ronnie Lee Gardner soygun ve adam öldürmekten idam cezasına çarptılırdı. Gardner ölmeden önce Istakoz kuyruğu ve biftek yedi.

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49 yaşındaki Ronnie Lee Gardner soygun ve adam öldürmekten idam cezasına çarptılırdı. Gardner ölmeden önce Istakoz kuyruğu ve biftek yedi.

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40 yaşındaki Ronnie Theradgill cinayet suçundan idam cezası aldı. Theradgill ölmeden hemen önce haşlanmış tavuk yemeyi tercih etti.

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49 yaşındaki Stephen Anderson 7 kez cinayete teşebbüsten idama mahkum edildi. Anderson ölmeden önce peynirli tost ve elmalı tart yedi.

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28 yaşındaki Victor Feguer adam kaçırma ve cinayetten dolayı idam cezasına çarptırıldı. Feguer ölmeden önce sadece 1 tane zeytin yedi.

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54 yaşındaki Allen Lee Davis 3 kez cinayet işlemekten idam cezasına çarptırıldı. Lee Davis ölmeden önce Istakoz ve kızarmış patates yedi.

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