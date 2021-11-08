İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
Çeşitli ülkelerden bir grup sanatçı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un metruk ve büyük liman patlamasında hasar gören binalarına yaptıkları çizimlerle kente yeni bir çehre kazandırmak istiyor.
08 Kasım 2021 13:16
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eyrut'ta 1976'da patlak veren iç savaştan bu yana kapısına kilit vurulan birçok metruk bina mevcut.
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Bunun yanı sıra 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlaması nedeniyle birçok bina da ciddi zarar gördü.
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İç savaş ve patlama nedeniyle metruk binalarla dolu Beyrut, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 ressam ve sokak sanatçısı için ilham kaynağı oldu.
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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İç savaş yorgunu Beyrut, sanatçılarla yeni çehre kazanıyor
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