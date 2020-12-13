İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya: Kötü zamanda doğdun; beni affet kızım

İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya: Kötü zamanda doğdun; beni affet kızım
13 Aralık 2020 10:33
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İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada'da programa katıldı. Tatlıses'in kızına söylediği sözler herkesi ağlattı.
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9 yıllık aradan sonra ekrana dönen İbo Show'un bu haftaki konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Mustafa Üstündağ ve Nilgün Belgün oldu.
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İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu ise izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Tatlıses, kızına koronavirüs tedbirleri ile ilgili soru sorarken, minik Ada’da da ‘Herkes maske taksın’ cevabını verdi. Ancak Ada’nın utangaç halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.
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Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim."
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Tatlıses daha sonra “Kötü zamanda doğdu. İsterdin ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım" diyerek herkesi ağlattı.
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İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya: Kötü zamanda doğdun; beni affet kızım