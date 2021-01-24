İbo Show'da 15 yıllık küslük bitti

Star’da yayınlanan ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıktı. ‘İbo Show’un bu haftaki bölümünde; Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay’ı konuk oldu.
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İbrahim Tatlıses ve program konukları arasında yer alan Ebru Yaşar, tam 15 yıl süren küslüklerine nokta koyarak duygu dolu anlar yaşadı.
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Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Selçuk Balcı ve Resul Dindar arasındaki küslük de bu programda son buldu.
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Küslerin barıştığı bu çok özel programda; İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar tam 15 sene sonra barışırken, uzun süredir küs olan Selçuk Balcı ve Resul Dindar’da milyonların önünde barışarak duygu dolu anlar yaşadı.
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’i evinde ziyaret eden İbrahim Tatlıses, anılarla dolu bir röportaja imza attı. Yılların eskitemediği iki eski dost, kahkaha ve hüzün dolu bir sohbet gerçekleştirerek adeta zamanda yolculuk yaptı.
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Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken göz yaşlarını tutamadı.