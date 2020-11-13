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İBB’nin Taksim, Bakırköy, Salacak meydanlarıyla ilgili anketi sonuçlandı; hangi proje, ne kadar oy aldı?

13 Kasım 2020 12:19

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İBB’nin Taksim, Bakırköy, Salacak meydanlarıyla ilgili anketi sonuçlandı; hangi proje, ne kadar oy aldı?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları için düzenlediği tasarım projesi yarışmasında oylama dün gece sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'un meydanları için düzenlenen tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352 bin 784 oy kullanıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, “Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili'nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler” dedi.

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Hangi proje ne kadar oy aldı?

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Taksim Meydanı projesi için de 209 bin 728 kişi oy verdi. 15, 16 ve 19 numaralı projeler arasında geçen mücadeleyi 86 bin 597 oyla 15 numaralı proje kazandı.

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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15 Sıra Numaralı Proje

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Bakırköy Meydanı projesi için ise 9,12, 23 numaralı projeler için toplam 66 bin 613 oy kullanıldı. Bakırköy’deki yarışmanın galibi 24 bin 782 oyla 12 numaralı proje oldu.

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12 Sıra Numaralı Proje

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12 Sıra Numaralı Proje

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12 Sıra Numaralı Proje

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12 Sıra Numaralı Proje

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12 Sıra Numaralı Proje

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12 Sıra Numaralı Proje

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12 Sıra Numaralı Proje

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Salacak’taki 4, 42, 53 numaralı projeler arasında geçen mücadelede yarışı göğüsleyen 51 bin 405 oyla 42 numaralı proje oldu. Salacak kıyı bandı projesini seçmek için 76 bin 443 oy kullanıldı.

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42 Sıra Numaralı Proje

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42 Sıra Numaralı Proje

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42 Sıra Numaralı Proje

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42 Sıra Numaralı Proje

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42 Sıra Numaralı Proje

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42 Sıra Numaralı Proje

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42 Sıra Numaralı Proje

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42 Sıra Numaralı Proje

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42 Sıra Numaralı Proje

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