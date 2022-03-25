İBB: Dolmabahçe Camii yanına yapılan kıyı sürekliliğini kesen ve tarihi caminin dokusuna uygun olmayan yapı durduruldu
25 Mart 2022 16:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Dolmabahçe Camii yanına yapılan kıyı sürekliliğini kesen ve tarihi caminin dokusuna uygun olmayan yapının durdurulduğunu duyurdu.
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Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dolmabahçe Camii yanına yapılan kıyı sürekliliğini kesen ve tarihi caminin dokusuna uygun olmayan yapı İBB İmar ve İBB Miras tarafından durdurulmuştur. İstanbul’un en değerli tarihi camilerine yapılan bu tür eklentiler tarihi değerlerimizin dokusuna zarar veriyor.” ifadesini kullandı.
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İBB: Dolmabahçe Camii yanına yapılan kıyı sürekliliğini kesen ve tarihi caminin dokusuna uygun olmayan yapı durduruldu
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İBB: Dolmabahçe Camii yanına yapılan kıyı sürekliliğini kesen ve tarihi caminin dokusuna uygun olmayan yapı durduruldu
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İBB: Dolmabahçe Camii yanına yapılan kıyı sürekliliğini kesen ve tarihi caminin dokusuna uygun olmayan yapı durduruldu