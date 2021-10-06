İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülhane Parkı'nda kutlama programı düzenlendi
06 Ekim 2021 21:31
122
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
222
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
322
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
422
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
522
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
622
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
722
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
822
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
922
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1022
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1122
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1222
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1322
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1422
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1522
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1622
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1722
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1822
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
1922
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
2022
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
2122
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
2222
İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı
© Tüm hakları saklıdır.