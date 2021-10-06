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İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülhane Parkı'nda kutlama programı düzenlendi

06 Ekim 2021 21:31

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İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

222

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

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İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

422

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

522

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

622

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

722

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

822

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

922

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1022

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1122

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1222

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1322

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1422

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1522

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1622

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1722

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1822

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

1922

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

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İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

2122

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

2222

İBB, 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutladı

ibbistanbulun kurtuluşu6 ekim
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