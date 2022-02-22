iPhone 14'ün yeni özellikleri ve tahmini fiyatı sızdırıldı
22 Şubat 2022 10:19
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Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 14 ailesi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
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Yeni iPhone ailesinin de tıpkı son birkaç nesildir olduğu gibi iPhone 14 iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı tahmin ediliyor. Yeni Apple'ın son yıllarda kullandığı Mini versiyonundan vazgeçeceği öne sürülüyor.
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Japonya basınında ortaya atılan bir iddiaya göre cihaz şık bir tasarıma, daha hızlı A16 bionic çipe, gelişmiş kameralara sahip olacak. Bunlar iPhone 13'teki özelliklerin geliştirilmiş hali olarak görülebilir. Bir diğer sızıntı ise Touch ID'nin geri geleceği yönünde.
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Yeni iPhone 14 Pro serisi 8 GB'lik RAM'le gelebilir. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
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iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak. Bu da standart modelle Pro modeller arasındaki farkın giderek artacağı anlamına geliyor.
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Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin de Eylül 2022'de tanıtılacağı tahmin ediliyor.
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NTV'nin aktardığına göre, standart iPhone'la Pro modeli arasında bir noktada olması beklenen iPhone 14 Max'in ise 899 dolardan başlaması bekleniyor. Apple her modelde farklı depolama seçenekleri sunuyor bu nedenle fiyatlarda değişiklik olacaktır.