iPhone 13'ün Türkiye fiyatları dudak uçuklattı: 36 bin lirayı buluyor
11 Eylül 2021 08:37
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iPhone 13'ün Türkiye fiyatları dudak uçuklattı: 36 bin lirayı buluyor
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Apple'ın 14 Eylül'de gerçekleştireceği iPhone 13 lansmanı için geri sayım başladı. Tüketiciler en çok yeni iPhone'ların fiyatlarını merak ediyor. Yaşanan sızıntılar, telefonun ABD fiyatını zaten ortaya çıkarmış durumda. Peki bu fiyatlar Türkiye'ye nasıl yansıyacak?
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iPhone 13 ailesinin başlangıç fiyatlarının, iPhone 12'den bir nebze daha yüksek olacağını ortaya koydu. Buna göre tüketiciler, iPhone 13 mini ile iPhone 13'ün 64 GB'lik versiyonlarına da iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max 128 GB'lik versiyonlarına da daha fazla bedel ödemek zorunda kalacaklar.
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iPhone 13 mini | *64 GB depolama: 850 dolar *128 GB depolama: 927 dolar *256 GB depolama: Bin 51 dolar
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iPhone 13 | *64 GB depolama: 973 dolar *128 GB depolama: Bin 51 dolar *256 GB depolama: Bin 174 dolar
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iPhone 13 Pro | *128 GB depolama: Bin 313 dolar *512 GB depolama: Bin 622 dolar *1 TB depolama: 2 bin 55 dolar
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iPhone 13 Pro Max | *128 GB depolama: Bin 437 dolar *512 GB depolama: Bin 746 dolar *1 TB depolama: 2 bin 179 dolar
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iPhone 13 ailesinin vergisiz Türkiye fiyatları şöyle olacak:
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iPhone 13 mini | *64 GB depolama: 7 bin 156 TL *128 GB depolama: 7 bin 805 TL *256 GB depolama: 8 bin 850 TL
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iPhone 13 | *64 GB depolama: 8 bin 190 TL *128 GB depolama: 8 bin 850 TL *256 GB depolama: 9 bin 885 TL
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iPhone 13 Pro | *128 GB depolama: 11 bin 055 TL *512 GB depolama: 13 bin 655 TL *1 TB depolama: 17 bin 300 TL
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iPhone 13 Pro Max | *128 GB depolama: 12 bin 100 TL *512 GB depolama: 14 bin 700 TL *1 TB depolama: 18 bin 345 TL
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Not: Yukarıdaki fiyatlar, 10 Eylül Cuma saat 15:05'te geçerli dolar kuruna (8.42 TL) göre hesaplanmıştır.
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Türkiye'ye gelen iPhone modellerine hangi vergi kalemleri uygulanıyor? | Apple, iPhone modellerini Türkiye'de üretmiyor. Yani söz konusu ürünler, ithal kategorisine alınarak ülkemize giriş yapıyor. Öte yandan bu ürünlerin akıllı telefon olmaları, uygulanan vergi yükümlülüklerini de değiştiriyor. Bu bağlamda bir tüketici, ithal olarak gelen bir akıllı telefon için yüzde 18 KDV, yüzde 50 ÖTV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 de Turizm Bakanlığı payı ödüyor. Peki bu durumda, iPhone 13 ailesinin vergiler dahil edilmiş halinin fiyatı nasıl olacak?
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iPhone 13 mini | *64 GB depolama: 14 bin 070 TL *128 GB depolama: 15 bin 350 TL *256 GB depolama: 17 bin 400 TL
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iPhone 13 | *64 GB depolama: 16 bin 100 TL *128 GB depolama: 17 bin 400 TL *256 GB depolama: 19 bin 440 TL
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iPhone 13 Pro | *128 GB depolama: 21 bin 740 TL *512 GB depolama: 26 bin 850 TL *1 TB depolama: 34 bin 020 TL
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iPhone 13 Pro Max | *128 GB depolama: 23 bin 800 TL *512 GB depolama: 28 bin 900 TL *1 TB depolama: 36 bin 075 TL