iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu

Yeni iPhone 13 serisinin ilk kez görücüye çıkacağı tarihin 14 Eylül olduğu belirtildi
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 13'ü tanıtacak.
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Yeni cihazların ve iOS 15'in de tanıtılacağı etkinlik, TSİ 20.00'da gerçekleşecek.
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Son olarak üretim hedeflerini yükselten Apple'ın yeni iPhone için bir tasarruf adımı da attığı belirtiliyor. Şirketin önceden montajlanmış kamera modülleri almaktan vazgeçtiği aktarıldı. Apple'ın parçaları alıp üreticisi Foxconn'a montajı yaptırmayı hedeflediği ifade edildi.
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Öte yandan, Apple uzun süredir iPhone ailesinin üst modellerinde Rose Gold rengini kaldırmıştı. Çok sevilen bu rengin yeni iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max ailelerinde yeniden kullanılacağı iddia ediliyor. Son yapılan sızıntılara göre iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde ise Sunset Gold ve Rose Gold isimli iki yeni altın renk seçeneği sunulacak gibi görünüyor.
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Geçen haftalarda TrendForce'un son raporu iPhone 13'ün fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler sunmuştu:
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iPhone 13 mini fiyatları : 64 GB - 699 dolar / 128 GB - 749 dolar / 256 GB - 849 dolar
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iPhone 13 fiyatları: 64 GB - 799 dolar / 128 GB - 849 dolar / 256GB - 949 dolar
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iPhone 13 Pro fiyatları: 128 GB - 999 dolar / 256 GB - 1.099 dolar / 512 GB - 1.299 dolar